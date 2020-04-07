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«Тедеско пока больше удивлял перепадами в результатах». Олимпийский чемпион — о тренере «Спартака»

7 апреля 2020, 22:50
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-нападающий сборной СССР, олимпийский чемпион-1988 Юрий Савичев, который живет в Германии, в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

Доменико Тедеско.Юрий Савичев: «Тедеско — тренер-загадка»

— Мне трудно судить, что его ждет. Пока в тренерском деле Тедеско больше удивлял перепадами в результатах, — подчеркнул Савичев. — В отличие от, к примеру, Флика, четырежды становившегося в составе «Баварии» чемпионом, у него не было никакой игровой карьеры.

Но в 31 год он оказался в «Шальке», с которым с ходу занял второе место и попал в Лигу чемпионов. Что его и сгубило: проиграв в ней с счетом 0:7 «Манчестер Сити», Тедеско был уволен.

Почему выбор «Спартака» пал именно на него, наверное, понятно только тем, кто на это решился. Хотя после расставания с Романцевым кто только команду не тренировал — Чернышов, Скала, Эмери, Карпин, Якин, Аленичев...

Что касается умения Тедеско ладить с футболистами, то, насколько я знаю, то же самое говорили и о Каррере. Но и он был уволен, хотя оказался единственным, кто шестнадцать лет спустя вернул «Спартаку» золото. Так что для меня будущее Тедеско пока полная неопределенность. Он — тренер-загадка. (Александр Львов)

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