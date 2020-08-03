Тедеско остался удовлетворен итогами сезона для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что рассчитывает на прогресс команды в предстоящем сезоне.

— Когда я пришел, что «Спартак» шел на 12-м месте, а от зоны вылета команду отделяли два очка, — цитирует Тедеско Fussball24.de. — Период был сложный, к тому же свои коррективы внесла эпидемия коронавируса, но мы смогли справиться с задачей и вывести молодую команду из опасного положения.

Мы закончили сезон на седьмом месте — в двух очках от зоны Лиги Европы. К сожалению, в полуфинале Кубка уступили «Зениту». А так можем быть удовлетворены своей работой.

Нужно продолжать прогрессировать. Это сложно, но возможно. У нас очень молодая команда. И она будет набираться опыта.