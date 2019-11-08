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Тедеско оценил игру Соболева

8 ноября 2019, 14:39
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» оценил игру нападающего соперника Александра Соболева, который в этом сезоне забил уже 10 голов.

— Соболев — отличный игрок, — сказал Тедеско. — Он не только забивает, но и много работает на команду, помогает партнерам. «Крылья» хороши на контратаках, и тут он очень важен, может зацепиться за мяч, придержать его. «Крылья» много подают с флангов и здесь Соболев тоже опасен. Надеюсь, что в завтрашнем матче он не сможет проявить свои лучшие качества. (Дмитрий Гирин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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