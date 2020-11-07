Тедеско объяснил замену Мозеса: «Кому-то еще не хватает игрового тонуса»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после завершения матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2) омтетил, что не все игроки красно-белых находятся в хорошей форме.

«Кому-то еще не хватает игрового тонуса, — приводит слова тренера сайт москвичей. — Например, Мозесу, который быстро получил сегодня предупреждение и мог удалиться после любого следующего фола. Он заработал пенальти, но нужно дождаться зимних сборов, чтобы вывести его на оптимальные кондиции. То же самое касается Кокорина и Урунова, которым мешают травмы. Но в целом ребята в хорошей физической форме».