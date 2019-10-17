Тедеско оценил форму Шюррле и назвал немца лидером раздевалки

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии здоровья полузащитника Андре Шюррле. Он отметил, что футболист является лидером в раздевалке.

— Что сейчас происходит с Шюррле?

— В среду он провел первую тренировку вместе с командой. Андре в неплохой форме, здорово себя готовил по индивидуальной программе. Но все-таки пропустил довольно много из-за болезни, две-три недели принимал лекарства, так что не знаю, хватит ли времени войти в оптимальную форму до встречи с «Рубином».

— Он станет главным проводником ваших идей на поле?

— Место на нем никому не гарантировано. Но Шюррле, конечно, один из лидеров в раздевалке. Вижу, что многие ребята с уважением относятся к его мнению, прислушиваются.

Как и к другим лидерам, который также должны стать проводниками идей — Джикии, Жиго, Тилу, Реброву, Ещенко. Есть много претендентов. Пока с нами не занимается Зобнин, поэтому я его не назвал сразу, но он тоже очень важен, это вице-капитан.

— Уже знаете, кто выведет команду на поле с повязкой в субботу в отсутствие дисквалифицированного Джикии и травмированного Зобнина?

— Пока нет. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь