Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как принимал решение возглавить красно-белых. Он также отметил, что не был знаком с генеральным директором москвичей Томас Цорн.

— Герр Тедеско, ваша первая мысль, когда гендиректор красно-белых Томас Цорн позвонил с предложением возглавить команду?

— Начнем с того, что для меня честь, когда связываются из такого большого клуба. «Спартак» мне давно и хорошо известен. Взять даже юношеский футбол, в котором я начинал: все знают, что у москвичей одна из самых сильных академий. «Спартак» постоянно играл в еврокубках, в том числе — в Лиге чемпионов. Такие обращения поступают не каждый день, это высокая категория.

— Недавно известный в прошлом спартаковец Александр Мостовой заявил, что Цорн пригласил вас по знакомству. Давно дружите с Томасом?

— Мы вообще не были знакомы. Ни разу не общались прежде.

— Вы говорили о чести получить предложение красно-белых. Почему тогда так долго размышляли?

— Считаю, когда молодой тренер получает предложение из новой для него страны, то логично сначала познакомиться не только с клубом, руководителями, но и с городом, в котором предстоит жить, с инфраструктурой, менталитетом людей. Поэтому попросил дать немного времени. Сделал визу, прилетел на три дня, что и стало определяющим для моего решения. Мне все очень понравилось. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь