Тедеско — о Федуне: «Он большой фанат «Спартака», который все делает для команды»
17 октября 2019, 10:05
Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о встрече с главным акционером клуба Леонидом Федуном. Он отметил, что президент красно-белых является большим фанатом команды, который делает для нее все.
— Что почувствовали на встрече с главным акционером клуба Леонидом Федуном?
— Что этот человек не только почти два десятка лет президент клуба, но и большой фанат «Спартака». Который все делает для команды, любит ее и страстно желает ей успеха. (Константин Алексеев)
Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь
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