Тедеско нравится отношение игроков «Спартака» к занятиям

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что ему нравится отношение команды к занятиям. Он отметил, что футболисты с интересом воспринимают информацию, они любопытны и внимательны

— Джикию в теории может заменить Крал. Или вы рассматриваете чеха только в полузащите?

— У него есть опыт игры в обороне. В сборной против Северной Ирландии Алекс исполнял роль центрального полузащитника — провел хороший матч, забил. Крал также может действовать на позиции опорника. А где станет проявлять себя лучше всего, узнаем в тренировочном процессе. Попробуем на одной позиции, другой, сравним впечатления. Это касается и других универсальных исполнителей.

— В целом в каком состоянии вы нашли команду? Физическом, психологическом.

— Думаю, все понимают — затяжная серия поражений в любом случае дает о себе знать. Но это и есть наша работа — чтобы после тренировок футболисты возвращались домой довольными проделанным трудом, чтобы после матчей оставались позитивные эмоции, расправлялись плечи.

В целом же мне нравится отношение команды к занятиям — футболисты с интересом воспринимают информацию, они любопытны и внимательны.

— Ваши жена с дочкой прилетят в Москву?

— Пока нет. До декабря слишком много работы, я не смогу уделять им время. А после перерыва в чемпионате уже посмотрим. Понятно, что родные не были счастливы по поводу моего отъезда. Все-таки последние семь месяцев после ухода из «Шальке» я хотя и работал, но много времени проводил дома.

Теперь жизнь изменилась. Пришлось объяснить, что назначение в такой большой клуб — это привилегия, ради которой надо чем-то жертвовать. Со временем все образуется.

— Что вас может разозлить или порадовать в обычной жизни?

— Вообще очень спокойно ко всему отношусь, разозлить сложно. Разве что один момент не нравится: когда что-то купил себе из еды, проголодался, пошел съесть, а в холодильнике этого уже нет. Кто-то опередил. (Улыбается.) Радует же меня семья. Что, скажем, может быть лучше момента, когда дочка смеется? (Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь