Тедеско не удалили, теперь из-за Дзюбы удалят фанатов? Егоров и Зеленов спорят

В понедельник на YouTube-канале «СЭ» пройдет лайв с обозревателями Сергеем Егоровым и Дмитрием Зеленовым. Начало — в 14:30 (мск).

Говорим о матче «Зенит» — «Спартак», о претензиях к Доменико Тедеско, о задержаниях фанатов в Санкт-Петербурге и глушилках на стадионе.

Другие темы: усталость «Локомотива», всплеск «Динамо», итоги жеребьевки Евро-2020.

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