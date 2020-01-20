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Тедеско на глазах Цорна подробно объяснил игрокам «Спартака», как им действовать при атаке

20 января 2020, 18:20
20 января. Абу-Даби. Томас Цорн (справа) и Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
20 января. Абу-Даби. Томас Цорн (справа) и Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Сегодня «Спартак» провел две тренировки на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби. Как информирует клубная пресс-служба, большое внимание было уделено тактическим упражнениям.

В частности, главный тренер Доменико Тедеско подробно объяснял игрокам, как им необходимо действовать при атаке чужих ворот. Футболисты отрабатывали удары после различных комбинаций.

К команде присоединился генеральный директор Томас Цорн. Он посетил обе сегодняшних тренировки в столице ОАЭ.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2020-01-20-rabota_nad_atakoy/

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