Тедеско и Хинкель присутствуют на матче «Спартак» — «Салават Юлаев»
9 сентября 2020, 20:39
Главный тренер ФК «Спартак» Доменико Тедеско и его ассистент Андреас Хинкель посетили матч хоккейного «Спартака». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
@fcsm_official ??? pic.twitter.com/LtGU4VtLJO— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 9, 2020
Тренеры присутствуют на матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев». В Twitter опубликована фотография с ними.
По ходу второго периода «Спартак» ведет со счетом 3:2.
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