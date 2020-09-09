Главный тренер ФК «Спартак» Доменико Тедеско и его ассистент Андреас Хинкель посетили матч хоккейного «Спартака». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Тренеры присутствуют на матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев». В Twitter опубликована фотография с ними.

По ходу второго периода «Спартак» ведет со счетом 3:2.