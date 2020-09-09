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Тедеско и Хинкель присутствуют на матче «Спартак» — «Салават Юлаев»

9 сентября 2020, 20:39
Доменико Тедеско и Андреас Хинкель. Фото ХК "Спартак".
Доменико Тедеско и Андреас Хинкель. Фото ХК "Спартак".
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Главный тренер ФК «Спартак» Доменико Тедеско и его ассистент Андреас Хинкель посетили матч хоккейного «Спартака». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Тренеры присутствуют на матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев». В Twitter опубликована фотография с ними.

По ходу второго периода «Спартак» ведет со счетом 3:2.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/spartak_hc/status/1303747521785798662

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