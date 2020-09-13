Тедеско и Гончаренко пожали друг другу руки после дерби

Главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Виктор Гончаренко и Доменико Тедеско после матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ пожали друг другу руки. Армейцы выиграли встречу со счетом 3:1.

В начале марта после игры 1/4 финала Кубка России произошел скандал в связи с тем, что Гончаренко отказался обмениваться рукопожатиями с подбежавшим Тедеско.

В конце июня после победы хозяев в дерби на «ВЭБ Арене» специалисты обошлись без приветствий.