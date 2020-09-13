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Тедеско и Гончаренко пожали друг другу руки после дерби

13 сентября 2020, 21:10
Виктор Гончаренко и Доменико Тедеско.
Виктор Гончаренко и Доменико Тедеско.
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Главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Виктор Гончаренко и Доменико Тедеско после матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ пожали друг другу руки. Армейцы выиграли встречу со счетом 3:1.

В начале марта после игры 1/4 финала Кубка России произошел скандал в связи с тем, что Гончаренко отказался обмениваться рукопожатиями с подбежавшим Тедеско.

В конце июня после победы хозяев в дерби на «ВЭБ Арене» специалисты обошлись без приветствий.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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