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Тедеско и европейские легионеры «Спартака» вернутся в Москву во второй половине дня среды

19 мая 2020, 22:52
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», иностранные футболисты и тренеры «Спартака» вернутся в Москву завтра во второй половине дня — команда соберется в столице в полном составе впервые после долгой паузы.

Россию на время периода самоизоляции покидали главный тренер Доменико Тедеско, его ассистент Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по реабилитации Владимир Чепзанович, защитники Самюэль Жиго и Малколм Баду, хавбеки Гус Тил, Алекс Крал и Андре Шюррле (немец, скорее всего, возвращаться не будет), нападающий Джордан Ларссон. Вместе с тем, латиноамериканцы — защитник Айртон, полузащитник Лоренсо Мельгарехо и нападающий Эсекиель Понсе — оставались в московском регионе. (Вячеслав Короткин)

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