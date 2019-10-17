Тедеско хочет оправдать доверие руководства «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что его радует реакция на него со стороны именитых в прошлом футболистов. Он также добавил, что хочет оправдать доверие руководства красно-белых.

— Знаете, что о вас говорят бывшие игроки клуба — тот же Мостовой, Юран, Рейнгольд?

— Нет.

— Что вы слишком молоды, сами на высоком уровне не играли, а попали в «Спартак», повторю, только по знакомству. Вас это раздражает или с пониманием относитесь к желанию ветеранов видеть у руля кого-то из своих товарищей, а лучше самим занять это место?

— Меня радует, что есть реакция со стороны именитых в прошлом футболистов. Это лишний раз подчеркивает, в каком большом клубе я оказался, сколько эмоций вокруг него. Мне это нравится. Главное, что почувствовал доверие руководителей. Очень хочу его оправдать. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь