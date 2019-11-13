Тедеско, Цорн и Федун приехали на игру «Спартака-2»
12:36
В рамках 23-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Спартак-2» сыграет с «Армавиром». На эту встречу приехала целая делегация из первой команды.
В том числе владелец «Спартака» Леонид Федун, генеральный директор клуба Томас Цорн и главный тренер первой команды Доменико Тедеско.
«Спартак-2» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. (Александр Чурилин)
Владелец «Спартака» Леонид Федун, главный тренер Доменико Тедеско и генеральный директор Томас Цорн приехали на игру второй команды с «Армавиром» в рамках 23-го тура ФНЛ pic.twitter.com/frj9S3RFbz— СЭ Спартак (@spartak_se) November 13, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...