Тарханов: «Для наших тренеров самое главное — «физика» и тактика. На технику плевать»
Экс-тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов, с сентября возглавляющий болгарскую «Славию», озвучил главные проблемы российского футбола.
— В чем от Европы отстаем?
— В работе с мячом, технике, скорости принятия решений. Все уже привыкли, что нас опережают немцы, испанцы, англичане. Но теперь выясняется, что и бельгийцы играют намного быстрее! И хорваты! И австрийцы!
— Как догнать?
— Начинать нужно с детского футбола, где тренеры зациклены на результате. От этого зависит их зарплата. В итоге вместо того, чтобы шлифовать технику, набирают здоровых лбов, которые кого угодно могут перебегать. Турниры они выигрывают, но в профессиональном футболе неконкурентоспособны. Я ведь часто просматриваю молодежь. Высоких, крепких ребят полно. Мячик им кинешь — сразу теряются. Ни отдать, ни принять, ни обвести, куча лишних касаний... Вспоминаю 2014 год, тренерский совет после чемпионата мира в Бразилии. Я спросил Капелло: «Почему наши так и не вскрыли оборону Южной Кореи и Алжира?»
— Что ответил?
— Развел руками: «Да как ее вскроешь, если ни в центре, ни на флангах нет человека, способного обыграть один в один?!» Прошло шесть лет — ничего не изменилось. А в Европе таких умельцев в каждом клубе хватает. И в «Зальцбурге», и в «Брюгге», про «Баварию» с «Челси» уже не говорю. Вы знаете, на что в академии «Аякса» обращают внимание тренеры, когда идет набор?
— На что же?
— Как игрок думает на поле. И на работу с мячом. Всё. Ни рост, ни вес значения не имеют. В Европе плотно заниматься «физикой» начинают лет с 16-ти. До 14-ти даже пресс качать нельзя!
— Это почему?
— В таком возрасте серьезные нагрузки противопоказаны. А у нас с 10 лет — кроссы, силовые тренировки. Всё ради победы в каком-нибудь турнирчике. Другой важный момент — зажатость, о которой после матча с «Лацио» говорил Дзюба.
— Артем считает, что российским футболистам пора менять менталитет.
— Правильно! Надо играть смелее, раскованнее, получать удовольствие от футбола. Должна быть легкость в работе с мячом. Но этого и в детских командах не увидишь! Зацикленность на результате приводит к тому, что мальчишки просто боятся мяча. При первой же возможности стараются от него избавиться, никто не берет игру на себя. А почему?
— Ваша версия?
— Да потому что тренер с бровки постоянно орет: «Пас! Пас! Не передерживай мяч! Быстрее отдавай!» Он не думает о развитии индивидуальных качеств, дриблинга. Для наших тренеров самое главное — «физика» и тактика. На технику плевать. Пока система подготовки не изменится, так и будем топтаться на месте. Что клубы, что сборная. (Александр Кружков)
Полностью интервью Александра Тарханова — здесь
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю