Тарасов успешно перенес операцию и процитировал «Шерлока Холмса» Гая Ричи
18:00
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил об успешно перенесенной операции и процитировал фильм «Шерлок Холмс» режиссера Гая Ричи. Экс-хавбек сборной России зимой подписал контракт с казанским клубом, а через три дня получил перелом малоберцовой кости со смещением.
«Операция прошла успешно. Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлок Холмс»: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо». В точку», — написал Тарасов в Instagram.
«Рубин» в официальном Twitter пожелал Тарасову скорейшего выздоровления.
Полузащитник Дмитрий Тарасов был успешно прооперирован в Риме ??— «Рубин» Казань (@fcrk) February 27, 2020
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Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления! ?? pic.twitter.com/THPjPQDJRO
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