Тарасов требует у «Локомотива» 12 тысяч евро за операцию

Дмитрий Тарасов обратился в РФС с просьбой взыскать с «Локомотива» 12 000 евро, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Футболист получил травму в своем последнем матче за клуб, но железнодорожники отказались оплачивать его лечение. В итоге ему пришлось делать операцию за свои деньги.

Тарасов хочет получить с клуба 10 000 евро за саму операцию, и еще 2000, которые он уже потратил на реабилитацию.

Тарасов защищал цвета «Локо» с 2010 по 2019 год. На его счету 188 матчей и 12 голов во всех турнирах. В составе клуба он стал чемпионом России в 2018 году, а также выиграл три Кубка страны.

Тарасов не комментирует обращение в РФС по «Локомотиву»