Тарасов призвал писать о строительстве больницы в Оренбурге, а не о китайском коронавирусе

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что китайскому коронавирусу уделяется слишком много внимания. Хавбек в данный момент тренируется с «Рубином».

— Много пишут про коронавирус в Китае, и что там за две недели построят больницу специально для этого, — написал Тарасов в своем Instagram. — Это правильно, но тем не менее, почему все удивляются? С подобной скоростью всегда возводили какие-то полевые госпитали при болезнях, угрожающих всему миру. Птичий грипп, Эбола.

Понятно, что и в Китае это сейчас просто большое строение для передержки и первой помощи. Я решил прогуглить, что одновременно строят у нас в медсфере в целом. Вот, например, в Оренбурге за 4,3 миллиарда рублей построят областную детскую больницу. Да, пусть не за две недели, но это все равно большой шаг и прорыв для страны. И вот о таких объектах, считаю, надо писать и показывать по нашему ТВ.