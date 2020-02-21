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Тарасов получил болезненный удар на тренировке

13:33
Травма Дмитрия Тарасова на тренировке. Фото Telegram-канал «Инсайдлар».
Травма Дмитрия Тарасова на тренировке. Фото Telegram-канал «Инсайдлар».
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов не смог продолжить тренировку команды. Он получил болезненный удар во время занятия и сразу покинул поле.

Диагноз станет известен только после углубленного обследования, сообщили в пресс-службе казанского клуба. (Константин Алексеев)

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