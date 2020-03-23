Тарасов показал, как выглядит его нога после перелома. Ему сняли гипс

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал новые сторис в своем Instagram. 33-летний россиянин показал подписчикам свою травмированную ногу после снятия гипса.

21 февраля Тарасов получил повреждение во время тренировки казанцев на сборе в Турции. Диагноз: закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза.

Тарасов показал свою травмированную ногу. Фото instagram.com

18 февраля «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником до конца сезона-2019/20.

Последним клубом игрока был «Локомотив». Хавбек выступал за железнодорожников с 2010 по 2019 год. В составе красно-зеленых Тарасов стал чемпионом России-2017/18, а также трижды выиграл Кубка страны.