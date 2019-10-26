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Тарасов подал в суд на бывшую супругу

12:52
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую супругу Оксану. Об этом сообщила сама Оксана в своем Instagram.

— Спасибо за очередной подарок на День Рождения! С — стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд, — написала Оксана в своем Instagram.

31-летний хавбек на протяжении шести лет не перечислял деньги бывшей супруге на содержание ребенка. В конце января суд установил, что задолженность Тарасова составляет свыше 15 миллионов рублей. О мотивах нового иска пока не сообщается.

Напомним, Оксана была первой женой Тарасова и родила ему в 2009 году дочь Ангелину. Супруги развелись в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать алименты. За шесть лет за ним накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B4DMDriIsMZ/

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