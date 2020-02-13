Тарасов отправился с «Рубином» на третий сбор
13 февраля 2020, 09:26
«Рубин» в Twitter опубликовал список футболистов, которые будут задействованы в третьем сборе команды в Турции.
В заявке находится полузащитник Дмитрий Тарасов, который в качестве свободного агента провел предыдущие два сбора с казанской командой.
Сегодня «Рубин» возвращается в турецкий Белек, где проведет третий зимний сбор, и по прилету, вечером, приступит к тренировкам ??— «Рубин» Казань (@fcrk) February 13, 2020
Состав нашей команды ??
?#РубиновыеСборы | #FCRK pic.twitter.com/bMe5V6SUNr
Сбор «Рубина» продлится до 22 февраля. В товарищеских матчах команда встретится с беллорусской «Славией-Мозырь» (16 февраля), «Кайратом» (19 февраля) и «Шерифом» (22 февраля).
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