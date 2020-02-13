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Тарасов отправился с «Рубином» на третий сбор

13 февраля 2020, 09:26
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«Рубин» в Twitter опубликовал список футболистов, которые будут задействованы в третьем сборе команды в Турции.

В заявке находится полузащитник Дмитрий Тарасов, который в качестве свободного агента провел предыдущие два сбора с казанской командой.

Сбор «Рубина» продлится до 22 февраля. В товарищеских матчах команда встретится с беллорусской «Славией-Мозырь» (16 февраля), «Кайратом» (19 февраля) и «Шерифом» (22 февраля).

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