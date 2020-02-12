Тарасов опубликовал фото с азиатским стилистом и подписью «коронавирус»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который ранее тренировался на сборах вместе с «Рубином», опубликовал новую фотографию в своем Instagram.

32-летний российский футболист сделал снимок с парикмахером азиатской внешности и подписал его: «коронавирус».

Сторис Дмитрия Тарасова. Фото instagram.com

В СМИ сообщалось, что «Рубин» подписал контракт с Тарасовым. Хавбек принял участие в двух предсезонных тренировочных сборах казанцев. Второй проходит в Турции и закончится 9 февраля.

Последним клубом Тарасова был «Локомотив». Полузащитник выступал за железнодорожников с 2010 по 2019 год. В составе красно-зеленых Тарасов стал чемпионом России-2017/18, а также трижды выиграл Кубка страны.

Контракт хавбека с «Локо» закончился 1 июля 2019 года — с этого момента футболист находится без клуба.

В прошлом сезоне Тарасов провел 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах и не отметился результативными действиями.