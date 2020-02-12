Тарасов объяснил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов в Instagram объяснил свою шутку о коронавирусе. Футболист, находящийся на просмотре в «Рубине», опубликовал фото с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».

«Домашние выходные пролетели быстро и завтра снова на сборы, — написал Тарасов. — Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома.

Вчера ко мне пришел мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке (всем советую, не пожалеете) и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя (стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно.

Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было".

В конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка эпидемии коронавируса. На данный момент зафиксировано 44 тысячи зараженных, из них более тысячи погибли.