Тарасов объяснил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Российский полузащитник Дмитрий Тарасов в Instagram объяснил свою шутку о коронавирусе. Футболист, находящийся на просмотре в «Рубине», опубликовал фото с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».
«Домашние выходные пролетели быстро и завтра снова на сборы, — написал Тарасов. — Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома.
Домашние выходные пролетели быстро и завтра снова на сборы. Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома. Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке @dnslee ( всем советую, не пожалеете) и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя( стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала... Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было??
Вчера ко мне пришел мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке (всем советую, не пожалеете) и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя (стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно.
Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было".
В конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка эпидемии коронавируса. На данный момент зафиксировано 44 тысячи зараженных, из них более тысячи погибли.