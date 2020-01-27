Тарасов едет с «Рубином» на второй сбор. Дедлайна по подписанию контракта нет

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина», полузащитник Дмитрий Тарасов продолжит предсезонную подготовку с казанском клубом. Контракт с бывшим хавбеком сборной России и «Локомотива» пока не заключен, дедлайна по данному вопросу нет.

Второй этап подготовки к сезону команда Леонида Слуцкого проведет с 29 января по 9 февраля в Турции. Клубы РПЛ могут регистрировать новых футболистов до 21 февраля, при этом заявить свободного агента возможно и после закрытия рынка, но только в случае, если клуб подаст заявление в Комитет по статусу РФС в первые 14 дней после закрытия трансферного окна, то есть до 6 марта включительно.

Контракт 32-летнего Тарасова с железнодорожниками закончился прошлым летом. С тех пор футболист залечивал травмы и находился без игровой практики. Слуцкий пригласил игрока на первый сбор в Турцию. В товарищеском матче с братиславским «Слованом» (2:1) Тарасов забил гол, играя за позиции центрального защитника. (Евгений Белоусов)