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«Тамбов» заявил Володько и Жалолиддинова на чемпионат России

17:06
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«Тамбов» внес в заявку на сезон в Тинькофф РПЛ белорусского защитника Максима Володько и узбекского полузащитника Жасура Жалолиддинова. О переходе Володько клуб пока не объявлял официально.

18-летний узбек перешел на правах аренды из «Локомотива». За «Локо» он не сыграл ни разу. 27-летний белорус был свободным агентом, его последним клубом был тульский «Арсенал». В прошлом сезоне он отыграл за «канониров» четыре матча.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/clubs/tambov

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