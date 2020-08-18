«Тамбов» в меньшинстве обыграл «Химки», набрав первые очки в сезоне

«Тамбов» победил «Химки» в матче 3-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:0. Единственный мяч провел Валерий Чуперка на 14-й минуте. С конца первого тайма хозяева играли в меньшинстве — с поля был удален Алексей Грицаенко.

Во второй половине встречи форвард «волков» Владимир Обухов не реализовал пенальти.

«Тамбов» набрал первые очки в сезоне после двух стартовых поражений. На счету «Химок» 1 очко в трех играх.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

3-й тур

«Тамбов» — «Химки» — 1:0 (1:0)

Гол: Чуперка, 14.

Нереализованный пенальти: Обухов, 53 (мимо)

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Чичерин, Рыбин (Шляков, 22), Каплиенко, Грицаенко, Карасев, Костюков (Тетрашвили, 68), Чуперка, Обухов (Панченко, 69), Карапетян (Килин, 41).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Мартусевич, Трошечкин, Боженов (Ломовицкий, 46), Полярус, Дядюн (Липовой, 58), Алиев (Конате, 46).

Предупреждения: Чуперка, 41. Дядюн, 45+1. Ломовицкий, 54. Трошечкин, 67. Конате, 70. Шляков, 79. Тихий, 86. Полярус, 90+1. Корян, 90+2.

Удаление: Грицаенко, 40.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев (Москва), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Москалев (Воронеж). Калугин (Москва).

18 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».