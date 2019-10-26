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«Тамбов» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд

12:45
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Стали известны составы «Уфы» и «Тамбова» на матч 14-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Состав «Тамбова»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков , Мелкадзе.

Состав «Уфы»: Беленов, Сухов, Пуцко, Терентьев, Табидзе, Неделчару, Голубев, Карп, Тилль, Бизяк, Вомбергар.

Тамбов — Уфа

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