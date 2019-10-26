«Тамбов» — «Уфа»: Обухов и Ойеволе довели счет до разгромного
«Тамбов» довел счет до разгромного в матче 14-го тура чемпионата России «Уфы».
На 63-й минуте встречи Алексей Рыбин пасом вразрез между двумя защитниками бросил в штрафную на Владимира Обухова, после удара которого мяч вкатился точно «под дальнюю штангу».
? Владимир Обухов после передачи Рыбина в касание переправляет мяч в ворота гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019
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Спустя три минуты Адессойе Ойеволе в высоком прыжке головой реализовал подачу Валерия Чуперки с углового.
? Адесойе Ойеволе после подачи углового оказался самым расторопным в штрафной «Уфы».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019
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