«Тамбов» — «Уфа»: Костюков открыл счет в матче
14:14
«Тамбов» открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России против «Уфы».
На 12-й минуте встречи Антон Килин навесил с левого фланга к линии вратарской, где Михаил Костюков перепрыгнул Александра Пуцко и точно пробил головой.
? Михаил Костюков откликнулся на навес Антона Килина и открыл счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019
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