«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче без Григоряна

«Тамбов» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России разгромил «Уфу» (3:0). Для хозяев эта игра стала первой после ухода Александра Григоряна с поста главного тренера, командой руководил Сергей Первушин.

Голы на счету Михаила Костюкова, Владимира Обухова и Адессойе Ойеволе.

В концовке игры две желтых карточки за 2 минуты получил хавбек «волков» Валерий Чуперка.

«Тамбов» с 11 очками догнал «Динамо», но остался последним — бело-голубые занимают 15-е место в турнирной таблице за счет победы в очной встрече.

«Уфа» с 16 очками расположилась на восьмой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

«Тамбов» — «Уфа» — 3:0 (1:0)

Голы: Костюков, 12 (1:0). Обухов, 63 (2:0). Ойеволе, 66 (3:0).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе (Карасев, 90), Костюков (Аппаев, 72), Обухов (Хосонов, 79).

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Терентьев (Кротов, 46), Голубев, Карп, Тилль (Козлов, 69), Сухов, Бизяк, Вомбергар (Круговой, 46).

Предупреждения: Вомбергар, 19. Голубев, 21. Бизяк, 37. Карп, 51. Тетрашвили, 53. Килин, 80. Чуперка, 82.

Удаление: Чуперка, 84 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Лапочкин. Абусуев, Милюченко (все — Санкт-Петербург).

26 октября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

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