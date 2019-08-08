"Тамбов" расторг контракт с Секу Думбья

Футбольный клуб "Тамбов" и полузащитник Секу Думбия расторгли трудовые соглашения по обоюдному согласию сторон. Ивуариец продолжит свою карьеру в "Армавире", выступающем в ФНЛ.



Мы благодарим Секу за время, проведённое в нашей команде, и желаем ему успехов в новом коллективе! 🙏 pic.twitter.com/sRDRdJjPh4