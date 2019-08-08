"Тамбов" расторг контракт с Секу Думбья

Полузащитник "Тамбова" Секу Думбья покидает клуб. Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению, сообщает официальный Twitter команды из Тамбова.
25-летний ивуариец продолжит карьеру в ФНЛ в составе "Армавира".
Думбья подписал контракт с "Томбовом" в 2019 году. В этом сезоне он не принимал участия в матчах чемпионата России.
Футбольный клуб "Тамбов" и полузащитник Секу Думбия расторгли трудовые соглашения по обоюдному согласию сторон. Ивуариец продолжит свою карьеру в "Армавире", выступающем в ФНЛ.— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 8, 2019
Мы благодарим Секу за время, проведённое в нашей команде, и желаем ему успехов в новом коллективе! 🙏 pic.twitter.com/sRDRdJjPh4
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