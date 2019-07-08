"Тамбов" представил новый логотип на сезон-2019/20. Фото

Официальный Twitter "Тамбова" опубликовал новый логотип клуба на сезон-2019/20. В центре эмблемы новичка РПЛ располагается футбольный мяч, на фоне которого изображена голова волка. Логотип выполнен в традиционных красно-синих цветах.
14 июля "Тамбов" сыграет с "Зенитом" в гостевом матче первого тура чемпионата России.
Представляем новый логотип нашего клуба! pic.twitter.com/sqIRbMRIsW— ФК «Тамбов» (@fctambov68) 8 июля 2019 г.
Предыдущий логотип выглядел следующим образом:
5-го июля #фктамбов сыграет контрольный матч с @fcrk в Казани! ⚽️📌👌#РубинТамбов pic.twitter.com/FOEMMDIbET— ФК «Тамбов» (@fctambov68) 24 июня 2019 г.
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