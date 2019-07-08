"Тамбов" представил новый логотип на сезон-2019/20. Фото

Официальный Twitter "Тамбова" опубликовал новый логотип клуба на сезон-2019/20. В центре эмблемы новичка РПЛ располагается футбольный мяч, на фоне которого изображена голова волка. Логотип выполнен в традиционных красно-синих цветах.

14 июля "Тамбов" сыграет с "Зенитом" в гостевом матче первого тура чемпионата России.

Предыдущий логотип выглядел следующим образом:

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