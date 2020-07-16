«Тамбов» пожелал скорейшего выздоровления игрокам и сотрудникам «Сочи», которые заразились коронавирусом

«Тамбов» на официальном сайте прокомментировал отмену матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» из-за заражения игроков соперников коронавирусом.

— В настоящий момент южане уведомили региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства, — говорится в сообщении. — Что касается матча «Тамбов» — «Сочи», то его судьба определится на ближайшем заседании КДК.

«Тамбов» выражает искреннюю поддержку игрокам, тренерскому штабу и персоналу футбольного клуба «Сочи» и желает всем скорейшего выздоровления!