«Тамбов» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА. Видео
16 сентября 2019, 10:16
«Тамбов» разместил в официальном Twitter видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром матча 9-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
В ролике отражены яркие моменты матча, реакции трибун и происходящее на скамейке запасных.
После поражения от армейцев «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 5 очков в 9 матчах. Свою единственную победу клуб одержал в матче 3-го тура над «Спартаком».
С БРОВКИ: #ТамбовЦСКА ???— ФК «Тамбов» (@fctambov68) September 16, 2019
Представляем Вашему вниманию сюжет, посвященный матчу 9-го тура РПЛ «Тамбов» — ЦСКА (0:2)#ФКТамбовВРПЛhttps://t.co/HlnpuPSMKJ
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