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«Тамбов» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА. Видео

16 сентября 2019, 10:16
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«Тамбов» разместил в официальном Twitter видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром матча 9-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

В ролике отражены яркие моменты матча, реакции трибун и происходящее на скамейке запасных.

После поражения от армейцев «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 5 очков в 9 матчах. Свою единственную победу клуб одержал в матче 3-го тура над «Спартаком».

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