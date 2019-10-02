«Тамбов» оштрафовали за неподобающее поведение в игре с «Крыльями»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Тамбов» (2:0).

— 7 игроков «Тамбова» получили желтые карточки, по регламенту это неподобающее поведение, клуб получил штраф в 100 тысяч рублей, — заявил Григорьянц. (Иван Торопцев)

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