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«Тамбов» объявил об уходе хавбека Кленкина

21 января 2020, 14:03
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«Тамбов» и полузащитник Данил Кленкин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 29-летний российский футболист провел три матча за «Тамбов» и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация

http://fc-tambov.ru/content/news/4086-Danil-Kljonkin-pokidaet-Tambov.html

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