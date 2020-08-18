«Тамбов» — «Химки»: видеотрансляция матча чемпионата России
18 августа 2020, 17:00
Во вторник, 18 августа, пройдет матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» встретится с «Химками». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Тамбов» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
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