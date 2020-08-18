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«Тамбов» — «Химки»: Обухов и Карапетян выйдут с первых минут

18 августа 2020, 17:49
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В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» примет «Химки». Стали известны стартовые составы команд.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Обухов, Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Шляков, Головня, Тетрашвили, Килин, Кабахидзе, Балашов, Панченко.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн, Алиев.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Ломовицкий, Мишуков, Липовой, Конате.

Тамбов — Химки

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