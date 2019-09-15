«Тамбов» — ЦСКА: вот за что был назначен пенальти в ворота тамбовчан
15 сентября 2019, 18:02
На 65-й минуте матча 9-го тура российской премьер-лиги «Тамбов» — ЦСКА был назначен пенальти в ворота хозяев поля.
Защитник Максим Осипенко пытался плечом выбить мяч из штрафной, но арбитр Михаил Вилков наказал тамбовчан за игру рукой.
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...