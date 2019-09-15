На 65-й минуте матча 9-го тура российской премьер-лиги «Тамбов» — ЦСКА был назначен пенальти в ворота хозяев поля.

Защитник Максим Осипенко пытался плечом выбить мяч из штрафной, но арбитр Михаил Вилков наказал тамбовчан за игру рукой.

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