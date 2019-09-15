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«Тамбов» — ЦСКА: вот за что был назначен пенальти в ворота тамбовчан

15 сентября 2019, 18:02
Эпизод матча 9-го тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА. Эпизод матча 9-го тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА.
Эпизод матча 9-го тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА.
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На 65-й минуте матча 9-го тура российской премьер-лиги «Тамбов» — ЦСКА был назначен пенальти в ворота хозяев поля.

Защитник Максим Осипенко пытался плечом выбить мяч из штрафной, но арбитр Михаил Вилков наказал тамбовчан за игру рукой.

Тамбов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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