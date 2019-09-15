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«Тамбов» — ЦСКА: шикарные голы армейцев

15 сентября 2019, 18:35
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«Тамбов» в домашнем матче 9-го тура РПЛ проиграл ЦСКА (0:2).

Бистрович, 84-я минута — 0:1.

Магнуссон, 90+4-я минута — 0:2.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Тамбов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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