Вратарь «Тамбова» Гиорги Шелия спас ворота своей команды на 66-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против ЦСКА. 30-летний грузинский футболист отбил удар с 11-метровой отметки нападающего москвичей Федора Чалова.

Главный арбитр встречи Михаил Вилков на 65-й минуте матча назначил пенальти в ворота «Тамбова» за игру рукой защитника Максима Осипенко. К точке подошел Чалов, который пробил в левый от себя угол, а голкипер хозяев Шелия в броске отбил удар 21-летнего российского игрока.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — ЦСКА.

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