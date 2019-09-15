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«Тамбов» — ЦСКА: Гогуа из-за травмы покинул поле в матче с бывшей командой

15 сентября 2019, 17:38
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Новичок ЦСКА, защитник Седрик Гогуа получил повреждение и был заменен на 48-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Тамбова».

Вместо 25-летнего ивуарийца на поле появился Звонимир Шарлия.

29 августа Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова». Футболист подписал контракт на четыре года с московским клубом.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица

Тамбов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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