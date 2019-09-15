«Тамбов» — ЦСКА: Дивеев, Гогуа и Нисимура в стартовом составе
15 сентября 2019, 15:17
Стали известны стартовые составы команд в матче девятого тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Опрос
проголосовало: 20292Все опросы
«Спартак» проиграл «Уралу». Это — ...
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...