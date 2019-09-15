Стали известны стартовые составы команд в матче девятого тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

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