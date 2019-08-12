"Тамбов" будет проводить матчи в Саранске как минимум до середины ноября

"Тамбов" не сможет проводить матчи чемпионата России на своем стадионе "Спартак" в Тамбове в ближайшие три месяца. Команда продолжит принимать соперников в Саранске на "Мордовия-Арене".

"Сейчас идет подготовка технического задания для монтажа системы безопасности, – сказал заместитель директора тамбовской арены Павел Швецов. – Не могу назвать ближайшую дату. Вообще, склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи. Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены – пока пройдут торги, пока эти работы будут выполнены.

Помимо безопасности, нужно решить вопрос с недостаточной вместимостью трибун. Сейчас у нас пока только 5 тысяч мест, нужно переделать трибуны".

В ближайшие три месяца в календаре "Тамбова" в РПЛ значатся шесть домашних игр – против "Краснодара", "Динамо", ЦСКА, "Ростова", "Урала" и "Уфы".