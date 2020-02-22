«Тамбов» арендовал у «Химок» защитника Филина

Защитник «Химок» Александр Филин на правах аренды перешел в «Тамбов». Трудовое соглашение с футболистом рассчитано сроком до конца текущего сезона. Выступать за ноовую команду игрок будет под 15-м номером, сообщает официальный сат клуба.

В «Химки» 23-летний футболист перешел летом 2018 года. В этом сезоне защитник провел в составе красно-черных 24 матча и забил 1 гол.