РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Тамбов» — «Ахмат»: Гудиев и Мелкадзе выйдут в стартовом составе

7 ноября 2020, 18:05
Теги:

В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» сыграет против «Ахмата». Стали известны стартовые составы команд.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Таказов, Шляков, Ароян, Чуперка, Карасев, Онугха, Карапетян.

Запасные: Чагров, Чичерин, Шахов, Володько, Махаммед, Кабахидзе, Тилль, Костюков, Жалолиддинов.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосовац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Поялурс, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Семенов, Быстров, Иванов, Х. Кадыров, Садулаев, Харин, Адуев, Аб. Кадыров, Альсултанов.

Тамбов — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир