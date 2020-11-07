«Тамбов» — «Ахмат»: Гудиев и Мелкадзе выйдут в стартовом составе
7 ноября 2020, 18:05
В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» сыграет против «Ахмата». Стали известны стартовые составы команд.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Таказов, Шляков, Ароян, Чуперка, Карасев, Онугха, Карапетян.
Запасные: Чагров, Чичерин, Шахов, Володько, Махаммед, Кабахидзе, Тилль, Костюков, Жалолиддинов.
«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосовац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Поялурс, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Семенов, Быстров, Иванов, Х. Кадыров, Садулаев, Харин, Адуев, Аб. Кадыров, Альсултанов.
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