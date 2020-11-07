Талалаев рассказал, что помогло «Ахмату» обыграть «Тамбов»
7 ноября 2020, 22:13
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев считает, что победа над «Тамбовом» (1:0) в 14-м туре Тинькофф РПЛ далась его команде непросто
«Я до матча говорил, что игра будет очень тяжелой, команда соперников знает, как обороняться. Когда команда играет ввосьмером сзади, это очень тяжело. В первом тайме нам позволили только полтора момента создать. Мы и в первом тайме играли несложно, а во втором еще проще. Когда нам удалось доставить мяч, мы забили гол. Самое главное — это результат».
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