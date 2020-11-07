Талалаев пожелал скорейшего выздоровления Первушину перед матчем с «Тамбовом»
7 ноября 2020, 18:57
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» пожелал скорейшего выздоровления своему коллеге Сергею Первушину. Ранее специалист был госпитализирован.
«Знаю, что он попал в больницу, — сказал Талалаев в эфире канала «Матч премьер». Желаю ему скорейшего выздоровления. Никаких особых чувств перед матчем с «Тамбовом» я не испытываю. Каждая победа дает три очка. К матчу готовились в штатном режиме, провели хороший цикл».
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи