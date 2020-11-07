Талалаев пожелал скорейшего выздоровления Первушину перед матчем с «Тамбовом»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» пожелал скорейшего выздоровления своему коллеге Сергею Первушину. Ранее специалист был госпитализирован.

«Знаю, что он попал в больницу, — сказал Талалаев в эфире канала «Матч премьер». Желаю ему скорейшего выздоровления. Никаких особых чувств перед матчем с «Тамбовом» я не испытываю. Каждая победа дает три очка. К матчу готовились в штатном режиме, провели хороший цикл».